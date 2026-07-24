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Клопп подписал контракт со сборной Германии, он будет представлен сегодня — Романо

Клопп подписал контракт со сборной Германии, он будет представлен сегодня — Романо
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Немецкий тренер Юрген Клопп подписал контракт со сборной Германии. Срок соглашения специалиста с национальной командой будет рассчитан до 2030 года. Официальное объявление состоится сегодня, 24 июля. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Юрген Клопп подписал контракт с Германией в качестве нового главного тренера, сегодня состоится официальное подтверждение и презентация. Итак, никаких сомнений: Клопп будет работать до июля 2030 года, будет объявлено», — написал Романо.

Сборная Германии покинула чемпионат мира 2026 года после поражения в 1/16 финала от национальной команды Парагвая — 1:1, 3:4 пен. Ранее немецкую сборную возглавлял Юлиан Нагельсман.

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