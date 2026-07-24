ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.