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Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 24 июля, календарь дня РПЛ

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 24 июля
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Сегодня, 24 июля 2026 года, стартует новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. На сегодня запланирована одна игра чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 24 июля (время — московское):

  • 20:00. ПФК ЦСКА (Москва) — «Балтика» (Калининград).

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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