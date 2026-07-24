Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 24 июля

Сегодня, 24 июля 2026 года, стартует новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. На сегодня запланирована одна игра чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 24 июля (время — московское):

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).