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«Ювентус» увеличил предложение для «ПСЖ» по переходу Коло Муани — Скира

«Ювентус» увеличил предложение для «ПСЖ» по переходу Коло Муани — Скира
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Итальянский «Ювентус» увеличил предложение для французского «Пари Сен-Жермен» по трансферу 27-летнего нападающего Рандаля Коло Муани. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ювентус» увеличил своё предложение «ПСЖ» до € 40 млн (аренда + обязательство выкупа), чтобы попытаться подписать Рандаля Коло Муани, который стремится покинуть Париж и хочет перейти в «Ювентус», с которым согласован контракт до 2031 года (€ 5 млн в год). Теперь «бьянконери» ждут ответа от «ПСЖ», — написал Скира.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» отказался о предложения «Ювентуса» в размере € 30 млн.

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