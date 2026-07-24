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Барко очень близок к переходу из «Спартака» в «Ривер Плейт» — Кастильо

Барко очень близок к переходу из «Спартака» в «Ривер Плейт» — Кастильо
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Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко очень близок к возвращению на родину и переходу в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети X. Ранее СМИ утверждали, что хавбек хочет покинуть Россию по личным причинам.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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