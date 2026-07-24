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Определена команда, задействовавшая больше всего российских игроков в прошлом сезоне РПЛ

Определена команда, задействовавшая больше всего российских игроков в прошлом сезоне РПЛ
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«Сочи» стал командой, которая задействовала больше всего российских игроков в минувшем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, за южан сыграли 25 футболистов с российским паспортом. Меньше всего россиян было у «Краснодара» — 10. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Фото: Сайт РПЛ

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив». «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице и вылетел в Лигу Pari.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

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