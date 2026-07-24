Тренер «Родины» одним предложением охарактеризовал первого соперника по РПЛ — «Спартак»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о московском «Спартаке», с которым предстоит встретиться в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— Как вам понравился «Спартак» в матче за Суперкубок?

— У «Спартака» есть чёткое игровое видение. Мы в меру своих возможностей постараемся бороться и попытаемся ему противостоять, — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне «Родина» победила в Первой лиге и заработала прямое повышение в РПЛ — предстоящий сезон станет для команды дебютным в элитном дивизионе.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует в пятницу, 24 июля. В 1-м туре «Родина» сыграет на выезде с московским «Спартаком».