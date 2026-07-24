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«Спартак» провёл открытую тренировку перед стартом сезона РПЛ

«Спартак» провёл открытую тренировку перед стартом сезона РПЛ
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Московский «Спартак» провёл открытую тренировку на стадионе «Лукойл Арена» перед началом нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Тренировка прошла в необычной обстановке: с трибуны за ней наблюдали болельщики. Клуб пригласил на стадион преданных красно-белых, которые 10 и более лет подряд приобретают абонементы на домашние матчи команды. После тренировки игроки и Хуан Карлос Карседо ответили на вопросы болельщиков, а затем сделали с ними совместное фото», — написано в сообщении клуба.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится с московской «Родиной» 25 июля.

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