Моуринью хочет продать Тчуамени в «МЮ», чтобы подписать Родри в «Реал» — The Sun

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью хочет продать полузащитника Орельена Тчуамени в «Манчестер Юнайтед», чтобы профинансировать трансфер лучшего игрока чемпионата мира 2026 года Родри об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, в «Манчестер Юнайтед» запросили информацию о 26-летнем французе, который оценивается в € 79,6 млн. В приобретении заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик. Ранее клуб уже подписал двоих полузащитников — Андрея Сантоса и Юри Тилеманса.

Сообщается, что «Реал» отчаянно пытается подписать Родри из «Манчестер Сити». Его действующий контракт с «горожанами» истекает через 12 месяцев.