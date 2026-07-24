Алексей Гасилин определил, кто должен стать чемпионом РПЛ грядущего сезона

Бывший российский футболист Алексей Гасилин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» должен стать чемпионом России по итогам сезона-2026/2027. Будучи игроком, Гасилин представлял сине-бело-голубых.

«По всем критериям чемпионом должен стать «Зенит». Хорошая селекционная политика. Практически нет никаких проблем. Семак знает каждого футболиста досконально, знает наш футбол вдоль и поперёк. «Зенит» безоговорочно должен стать чемпионом страны в очередной раз», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» — действующий победитель Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», третьим стал «Локомотив».