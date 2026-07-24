Вендел высказался об очередном опоздании на сборы «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался об опоздании на летние сборы команды перед началом сезона-2026/2027. Ранее Вендел уже неоднократно не являлся в расположение команды в срок и был оштрафован.

— История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнёры подшучивали над тобой — Соболев, Мостовой.

— Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз моё отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум, — приводят слова Вендела «Известия».