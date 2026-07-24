Расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 24 июля 2026 года, стартует новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1-го тура чемпионата страны.
Расписание матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время — московское):
24 июля (пятница)
- 20:00. ЦСКА — «Балтика»
25 июля (суббота)
- 14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
- 16:15. «Акрон» — «Зенит»
- 18:30. «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
- 20:45. «Спартак» — «Родина»
26 июля (воскресенье)
- 14:30. «Оренбург» — «Ростов»
- 17:00. «Локомотив» — «Ахмат»
- 19:30. «Рубин» — «Краснодар»
Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).
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