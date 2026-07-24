Расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 24 июля 2026 года, стартует новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1-го тура чемпионата страны.

Расписание матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время — московское):

24 июля (пятница)

20:00. ЦСКА — «Балтика»

25 июля (суббота)

14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»

16:15. «Акрон» — «Зенит»

18:30. «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

20:45. «Спартак» — «Родина»

26 июля (воскресенье)

14:30. «Оренбург» — «Ростов»

17:00. «Локомотив» — «Ахмат»

19:30. «Рубин» — «Краснодар»

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).