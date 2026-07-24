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Расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027, календарь РПЛ

Расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 24 июля 2026 года, стартует новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1-го тура чемпионата страны.

Расписание матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время — московское):

24 июля (пятница)

  • 20:00. ЦСКА — «Балтика»

25 июля (суббота)

  • 14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
  • 16:15. «Акрон» — «Зенит»
  • 18:30. «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
  • 20:45. «Спартак» — «Родина»

26 июля (воскресенье)

  • 14:30. «Оренбург» — «Ростов»
  • 17:00. «Локомотив» — «Ахмат»
  • 19:30. «Рубин» — «Краснодар»

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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