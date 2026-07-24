Вендел ответил на вопрос о главном сопернике «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о соперниках клуба в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Кто теперь главный соперник «Зенита»? Есть мнения, что после изменений в составе «Краснодара», в том числе ухода Эдуарда Сперцяна, именно «Спартак» станет основным конкурентом.

— Здесь много сильных команд: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив». Все они очень серьёзные соперники. «Краснодар» уже несколько лет подряд борется за самые высокие места, однако и в любом другом принципиальном противостоянии нужно быть максимально собранными. Именно такие матчи часто определяют итоговую таблицу. Вообще в России нет лёгких игр. Здесь очень интенсивный футбол, много борьбы, движения. Мы должны быть готовы побеждать любого, — приводят слова Вендела «Известия».