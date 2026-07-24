Вендел: надеюсь, получится попасть в сборную Бразилии к чемпионату мира 2030 года

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о желании выступать за сборную Бразилии.

— Сергей Семак не раз говорил, что ты заслуживаешь вызова в сборную Бразилии. Надеялся попасть в заявку на чемпионат мира?

— Если честно, нет. В Бразилии сейчас очень много великолепных полузащитников, которые выступают в ведущих европейских клубах. Есть Бруну Гимарайнс, Каземиро, Андре Сантос. Конкуренция невероятная. Не получилось сейчас — ничего страшного. Надеюсь, получится попасть к чемпионату мира 2030 года.

Я всегда болею за сборную, смотрю все матчи. Мне остаётся только продолжать работать. Если однажды меня вызовут, буду на 100% готов показать свой лучший футбол, — приводят слова Вендела «Известия».