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Стала известна реакция «Ботафого» на публикацию Данило о России на фоне слухов про «Зенит»

Стала известна реакция «Ботафого» на публикацию Данило о России на фоне слухов про «Зенит»
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Издание Globo раскрыло, как в «Ботафого» отреагировали на публикацию полузащитника Данило, интерес к которому приписывают санкт-петербургскому «Зениту», с призывом не продавать его в Россию. Об этом игрок написал после выхода на поле в перенесённом матче бразильской Серии А с «Виторией» (0:0).

Бразилия — Серия А . 4-й тур
24 июля 2026, пятница. 01:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
0 : 0
Витория
Салвадор

«Рад вернуться. Я уважал решение «Ботафого» не продавать меня в другой клуб в Бразилии. Надеюсь, «Ботафого» теперь будет уважать моё решение не ехать в Россию в данный момент», — написал Данило в соцсети, прикрепив фотографию с матча.

Фото: Соцсети Данило

По данным источника, «Ботафого» отреагировал на пост игрока нормально, и руководство понимает, что Данило имеет право выражать своё мнение. За кулисами говорят о том, что любые переговоры должны быть выгодны для трёх сторон: «Ботафого», игрока и клуба-покупателя.

Ранее сообщалось, что в трансфере Данило заинтересован бразильский «Палмейрас». Переход не состоится, поскольку регламент Серии А запрещает переходы игроков внутри лиги, если они провели больше 12 матчей в текущем сезоне, а игра с «Виторией» стала для опорника 13-й.

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