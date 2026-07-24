В «Балтике» рассказали, какой результат станет хорошим по итогам сезона

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, какой результат в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027 можно будет назвать успешным для калининградцев. По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

— Какие ожидания от предстоящего сезона?

— Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из Первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. К сезону очень серьёзно готовимся, понимаем, что он будет непростым. Наши ожидания — умеренные. Понимаем всю сложность РПЛ.

— Талалаев говорил, что попадание в топ-10 станет хорошим результатом для «Балтики». Вы разделяете это мнение? Или Андрей Викторович занизил планку?

— Соглашусь с Андреем Викторовичем, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.