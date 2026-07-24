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«Зенит» объявил о продлении контракта с Матвеем Бардачёвым

«Зенит» объявил о продлении контракта с Матвеем Бардачёвым
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Санкт-петербургский «Зенита» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с Матвеем Бардачёвым. Стороны заключили новый договор сроком на пять лет — до конца сезона-2030/2031.

Фото: ФК Зенит

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Матвея Бардачёва с новым соглашением и желает удачи на футбольном поле!» — написала пресс-служба петербуржцев в клубном телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Матвей Бардачёв может отправиться в аренду в летнее трансферное окно. Он останется в обойме сине-бело-голубых на новый сезон лишь в том случае, если «Зенит» продаст одного из защитников основной команды.

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