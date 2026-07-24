Трансферная цель «Зенита» Данило публично призвал «Ботафого» не продавать его в Россию

Центральный полузащитник «Ботафого» Данило заявил, что не собирается переходить в российский клуб. Хавбек сообщил об этом, комментируя новость, что «Ботафого» отказался продавать его в бразильский «Палмейрас».

«Уважаю решение «Ботафого» не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что и «Ботафого» уважает моё решение не ехать в Россию сейчас», – приводит слова Данило Globo.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Зенита» заплатить за трансфер 25-летнего полузащитника более € 20 млн, которые указаны в контракте в качестве отступных. Позднее владелец «Ботафого» Джон Текстор заявил, что сумма отступных за Данило составляет € 200 млн.