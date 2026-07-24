«Барселона» презентовала выездную форму в сотрудничестве с брендом Коби Брайанта

Испанская «Барселона» на официальном сайте представила выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Футбольный клуб «Барселона» представил свою выездную форму на сезон-2026/2027, созданную в сотрудничестве с Nike и брендом Kobe Bryant. После первого этапа партнёрства, начатого в прошлом сезоне, второй год укрепляет стратегический альянс, построенный на общих ценностях: конкурентоспособности, амбициях и стремлении к совершенству.

Креативная кампания основана на идее уверенности, приобретённой благодаря упорному труду, убеждённости и постоянному стремлению преодолевать собственные ограничения. Этот подход естественным образом отражает как соревновательный дух «Барселоны», так и наследие Коби Брайанта, поскольку обе иконы разделяют неустанное стремление: продолжать соревноваться, чтобы двигаться ещё дальше.

Новая форма является визуальным выражением этого образа мышления. Вдохновлённая эстетикой бренда Kobe, она выполнена в чёрном цвете, символизирующем решимость и соревновательный дух, которые определяют как «Барселону», так и бренд Kobe Bryant, в сочетании с постепенным переходом в фиолетовый цвет внизу футболки – цвет, тесно связанный со спортивной карьерой Брайанта. Золотые детали отражают постоянное стремление к достижению главных целей и завоеванию трофеев, а ряд графических элементов содержит тонкие отсылки к фирменному стилю Коби Брайанта», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Барселона»