«Это стало шоком для всех бразильцев». Вендел — о поражении от Норвегии на ЧМ-2026

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о поражении сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии (1:2).

— Насколько большим потрясением стало поражение сборной Бразилии от Норвегии?

— Думаю, это стало шоком для всех бразильцев. При этом я не хочу умалять заслуг Норвегии. Но сборная Бразилии всегда способна проходить дальше, бороться за самые высокие места, выходить в полуфинал и финал. Однако футбол непредсказуем. Нужно быть готовым и к победам, и к поражениям. Очень надеюсь, что однажды Бразилия снова поднимет над головой Кубок мира. Всегда болею за свою сборную и желаю ей выигрывать каждый турнир, — приводят слова Вендела «Известия».