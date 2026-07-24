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«Это стало шоком для всех бразильцев». Вендел — о поражении от Норвегии на ЧМ-2026

«Это стало шоком для всех бразильцев». Вендел — о поражении от Норвегии на ЧМ-2026
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о поражении сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

— Насколько большим потрясением стало поражение сборной Бразилии от Норвегии?
— Думаю, это стало шоком для всех бразильцев. При этом я не хочу умалять заслуг Норвегии. Но сборная Бразилии всегда способна проходить дальше, бороться за самые высокие места, выходить в полуфинал и финал. Однако футбол непредсказуем. Нужно быть готовым и к победам, и к поражениям. Очень надеюсь, что однажды Бразилия снова поднимет над головой Кубок мира. Всегда болею за свою сборную и желаю ей выигрывать каждый турнир, — приводят слова Вендела «Известия».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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