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«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» по трансферу Джексона — Скира

«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» по трансферу Джексона — Скира
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Английская «Астон Вилла» заинтересована в переходе нападающего «Челси» Николаса Джексона. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» о приобретении Николаса Джексона. Унаи Эмери высоко ценит его ещё со времён совместной работы в «Вильярреале» и хочет заполучить его, несмотря на высокую зарплату и слишком высокую первоначальную сумму, запрошенную «Челси», — написал Скира.

Прошлый сезон 25-летний Николас Джексон провёл в немецкой «Баварии» на правах аренды. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сенегальского нападающего в € 40 млн. На чемпионате мира 2026 года Джексон провёл четыре матча и оформил одну голевую передачу.

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