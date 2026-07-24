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Гендиректор «Балтики» Измайлов назвал позицию, которую планируют усилить в летнее ТО

Гендиректор «Балтики» Измайлов назвал позицию, которую планируют усилить в летнее ТО
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, какую позицию калининградцы хотят укрепить в летнее трансферное окно. Он допустил трансфер нового центрального защитника.

— В летнее трансферное окно клуб приобрёл четырёх защитников. Линия обороны полностью укомплектована?
— Нет. Основой приобретения были крайние защитники. Может быть, ещё будет приобретён центральный защитник.

— Как раз следом хотел спросить о возможных трансферах на вход и на выход.
— Возможны, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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