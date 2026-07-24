«Арсенал» представил второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Английский «Арсенал» на официальном сайте презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон.

«Сегодня adidas и «Арсенал» представили новую выездную форму на сезон-2026/2027, дизайн которой переосмысливает одну из самых культовых футболок в истории футбола, перенося дух одной из определяющих эпох «Арсенала» в новую главу для чемпионов Премьер-лиги.

Синяя форма с логотипом adidas Trefoil воспевает богатое наследие «Арсенала», сочетая в себе инновации в области высоких спортивных характеристик с футбольной культурой и стилем. Дизайн переносит дух культовой формы Bruised Banana, которую носили в 1991-93 годах, в современную эпоху и является продолжением победы «Арсенала» в Премьер-лиге в сезоне-2025/2026», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Арсенал»