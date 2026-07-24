Гендиректор «Балтики» Измайлов оценил сложность трансферов в условиях санкций

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов высказался о сложности трансферов в условиях санкций.

«Сложно. С каждым годом трансферный рынок становится уже и работа в нём становится сложнее. Однако оценивать сейчас, когда трансферное окно на своём экваторе, наверное, преждевременно. Работа продолжается. Как и остальные 15 клубов, мы сталкиваемся с такими же сложностями. Всё непросто, но получается», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» завершила сезон-2025/2026 чемпионата России на шестом месте. Команда набрала 46 очков за 30 матчей.