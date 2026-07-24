Достигнуто соглашение о трансфере Лакруа в «Челси» — Джейкобс

Защитник английского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа близок к переходу в «Челси». Сегодня, 24 июля, он пройдёт медицинское обследование для завершения трансфера. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Максанс Лакруа сегодня пройдёт медицинское обследование в «Челси» после согласования шестилетнего контракта. Предварительное соглашение достигнуто, сумма трансфера превышает £ 50 млн (€ 58,5 млн)», — написал Джейкобс.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 26-летний Максанс Лакруа провёл 35 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на его счету 16 игр, два гола и одна результативная передача в Лиге конференций.