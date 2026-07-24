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Генич отреагировал на информацию, что «Зенит» может купить Тюкавина за € 30 млн

Генич отреагировал на информацию, что «Зенит» может купить Тюкавина за € 30 млн
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что санкт-петербургский «Зенит» может приобрести нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина за € 30 млн.

— Три больших игрока… Пойди найди за 10 млн игрока, который приедет и точно заменит Тюкавина.
— Мирлинд Даку за 10! Ещё 20 млн в плюс будут, если продашь Тюкавина за 30. Я знаю, что Тюкавина не отдадут, но внутри российского рынка, будем откровенны, это тройная переплата, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» — действующий победитель Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», третьим стал «Локомотив».

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