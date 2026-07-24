Мор оценил возможный трансфер вратаря «Балтики» Бориско в ЦСКА

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор поделился мнением о возможном трансфере голкипера «Балтики» Максима Бориско в московский ПФК ЦСКА. Он не уверен, что Бориско выиграет конкуренцию у Владислава Торопа.

«Рано об этом говорить. Мы помним ситуацию в «Зените», когда петербуржцы взяли Латышонка на роль первого вратаря, а через какое‑то время Адамов занял его место. Если Бориско перейдёт в ЦСКА, он получит свои шансы, но выиграет ли конкуренцию у Торопа, это ещё не ясно. По крайней мере, в случае подписания Бориско у Акинфеева появится возможность спокойно заниматься своим здоровьем и никуда не спешить», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».