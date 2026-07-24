Продажи футболок «Атлетико» резко выросли на фоне слухов о трансфере Ли Кан Ина — Marca

Продажи футболок мадридского «Атлетико» резко выросли на фоне слухов о переходе корейского полузащитника Ли Кан Ина из «ПСЖ». Как сообщает издание Marca, только окончательная подготовка всех документов задерживает официальное объявление о трансфере.

По данным источника, Ли Кан Ин прошёл медосмотр уже более недели назад. Условия его контракта с «Атлетико» окончательно согласованы, включая мелкие детали прав на использование изображения, которые в данном случае играют далеко не символическую роль.

Сообщается, что продажи клубной атрибутики «Атлетико» уже резко выросли как в Южной Корее, так и в Мадриде, где в клубные магазины постоянно приходят посетители, спрашивающие о номере, под которым будет играть их новичок.