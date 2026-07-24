15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Продажи футболок «Атлетико» резко выросли на фоне слухов о трансфере Ли Кан Ина — Marca

Продажи футболок «Атлетико» резко выросли на фоне слухов о трансфере Ли Кан Ина — Marca
Комментарии

Продажи футболок мадридского «Атлетико» резко выросли на фоне слухов о переходе корейского полузащитника Ли Кан Ина из «ПСЖ». Как сообщает издание Marca, только окончательная подготовка всех документов задерживает официальное объявление о трансфере.

По данным источника, Ли Кан Ин прошёл медосмотр уже более недели назад. Условия его контракта с «Атлетико» окончательно согласованы, включая мелкие детали прав на использование изображения, которые в данном случае играют далеко не символическую роль.

Сообщается, что продажи клубной атрибутики «Атлетико» уже резко выросли как в Южной Корее, так и в Мадриде, где в клубные магазины постоянно приходят посетители, спрашивающие о номере, под которым будет играть их новичок.

Материалы по теме
Усиления «Барсы» и «Арсенала», «Зенит» нацелился на звезду ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня
Усиления «Барсы» и «Арсенала», «Зенит» нацелился на звезду ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android