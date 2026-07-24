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«Нижний Новгород» сообщил о переходе Ивана Бобра из «Крыльев Советов»

«Нижний Новгород» сообщил о переходе Ивана Бобра из «Крыльев Советов»
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Нападающий Иван Бобёр перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба «Нижнего Новгорода» в телеграм-канале.

«Состав нашей команды пополнил 20-летний нападающий Иван Бобёр. Футбольные клубы «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» договорились о переходе прав на игрока. Контракт рассчитан на три года.

Иван Бобёр — уроженец Самары, воспитанник академий «Крылья Советов» и «Чертаново». В 2023 году нападающий подписал контракт с самарской командой, после чего дебютировал в РПЛ и Кубке России. В сезоне-2025/2026 Иван Бобёр провёл один матч за «Крылья Советов» в РПЛ, после чего отправился в аренду в нижнекамский «Нефтехимик». Там за 21 матч забил три гола и отдал столько же голевых передач.

С 2021 года Бобёр является игроком юношеских сборных России разных возрастов. За 20 матчей в составе национальной команды Иван забил 11 голов.

Иван, успешного выступления за ФК «Нижний Новгород», как можно больше побед и результативных действий!» — написано в сообщении клуба.

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