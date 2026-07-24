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Юрген Клопп возглавил сборную Германии

Юрген Клопп возглавил сборную Германии
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Немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии, об этом было объявлено официально на сайте Немецкого футбольного союза. Срок соглашения специалиста с национальной командой будет рассчитан до 2030 года.

Сборная Германии покинула чемпионат мира 2026 года после поражения в 1/16 финала от национальной команды Парагвая — 1:1, 3:4 пен. После этого пост наставника немецкой команды покинул Юлиан Нагельсман.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Ранее СМИ связывали Клоппа с мадридским «Реалом».

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