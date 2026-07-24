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Стал известен штаб Юргена Клоппа в сборной Германии

Стал известен штаб Юргена Клоппа в сборной Германии
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Немецкие специалисты Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер вошли в штаб нового главного тренера сборной Германии Юргена Клоппа. О назначении экс-директора футбольного направления компании «Ред Булл» в национальную команду было объявлено сегодня, 24 июля.

Петер Кравиц начинал карьеру в качестве главного скаута в клубе «Майнц». Позже он входил в штаб Клоппа в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». С марта по июнь прошлого года специалист работал ассистентом в «РБ Лейпциг».

Пепейн Лейндерс также был ассистентом Клоппа в «Ливерпуле», а сезон-2025/2026 провёл в «Манчестер Сити». Штаб «горожан» нидерландский специалист покинул после ухода из клуба испанца Хосепа Гвардиолы. 37-летний Бендер — экс-игрок дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне он возглавлял «Унтерхахинг» из региональной лиги Германии.

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