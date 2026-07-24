«Ньюкасл» представил новую выездную форму с винтажным логотипом

Английский «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте показал новый комплект выездной игровой формы на сезон-2026/2027.

«Мы официально представили нашу выездную форму adidas на сезон-2026/2027, и в предстоящем сезоне «Ньюкасл Юнайтед» будет выступать в эффектной тёмно-синей форме на выезде.

Глубокий тёмно-синий V-образный вырез футболки украшен изображением исторического замка клуба, воспевающего богатое наследие нашего города. В знак уважения к нашей легендарной истории, на футболке также изображена винтажная эмблема «Ньюкасл Юнайтед», вдохновлённая логотипом 70-х и 80-х годов», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ньюкасл Юнайтед»