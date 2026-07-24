Определена команда, за которую в прошлом сезоне РПЛ меньше всего играли россияне

«Краснодар» стал командой, за которую в прошлом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги меньше всего играли российские футболисты. В перерасчёте на игровое время доля россиян в составе «быков» составила 26%. У санкт-петербургского «Зенита» — 30%. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Фото: Сайт РПЛ

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».