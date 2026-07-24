Клопп: сборная Германии может объединить нас, немцев, как ничто другое

Известный специалист Юрген Клопп прокомментировал своё назначение на должность главного тренера сборной Германии.

«Национальная команда может объединить нас, немцев, как почти ничто другое. Именно поэтому эта задача для меня так особенна. Я благодарен за всё, что я пережил и чему научился в Red Bull за последние полтора года. Теперь я с нетерпением жду этой особой задачи в немецком футболе, к которой мы подойдём вместе со смирением и терпением. Мы постараемся создать команду, которая борется друг за друга, которая получает удовольствие от футбола и за которой народ нашей страны сможет смотреть с полной уверенностью», — сказал Клопп на пресс-конференции.