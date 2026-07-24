«Мне и в голову не приходило, что всё дойдёт до этого». Клопп — о сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями от подписания контракта с Немецким футбольным союзом. О назначении специалиста на новый пост было официально объявлено сегодня, 24 июля.

«Я в восторге. Для меня большая честь сидеть здесь. В голове крутится множество мыслей. Я представлял, насколько ответственная работа у главного тренера национальной команды, но мне и в голову не приходило, что всё дойдёт до этого.

Подписание контракта делает сегодняшний день для меня особенным. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, и рад, что всё так закончилось», — приводит слова Клоппа Sky Sport.