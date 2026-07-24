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«Родина» показала новую выездную форму, в которой сыграет со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ

«Родина» показала новую выездную форму, в которой сыграет со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ
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Московская «Родина» в телеграм-канале представила выездной комплект игровой формы на предстоящий сезон-2026/2027.

«Строгость и выдержанность в этой форме выкручены на максимум. Уже завтра сыграем в ней со «Спартаком», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Родина»

В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» встретится с московским «Спартаком» в субботу, 25 июля. Начало игры — в 20:45 мск.

В сезоне-2025/2026 «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков за 34 матча. «Родина» впервые примет участие в Российской Премьер-Лиге. Вместе с москвичами в высший дивизион чемпионата страны вышел воронежский «Факел».

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