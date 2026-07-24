Руди Фёллер высказался о назначении Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии

Бывший нападающий сборной Германии, а ныне директор по профессиональному футболу Немецкого футбольного союза Руди Фёллер высказался о назначении бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на аналогичную должность в национальной команде. О подписании контракта было официально объявлено сегодня, 24 июля.

«Юрген Клопп на протяжении многих лет доказывал на самом высоком уровне, что он умеет развивать молодых игроков и заставлять свои команды показывать результаты под давлением.

Он также отличный мотиватор, который вдохновит наших болельщиков и немецкий футбол. Я с нетерпением жду начала работы с ним», — приводит слова Фёллера официальный сайт Немецкого футбольного союза.