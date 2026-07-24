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Клопп рассказал о своём отношении к Нагельсману

Клопп рассказал о своём отношении к Нагельсману
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Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о своём отношении к бывшему наставнику немецкой команды Юлиану Нагельсману.

«С чемпионата мира мы не общались. Я испытываю огромное уважение к Юлиану Нагельсману. День, когда я узнал о его увольнении, был одним из худших дней в моей жизни. Я бы предпочёл этого избежать, но это случилось. Желаю Юлиану всего наилучшего», — приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Ранее СМИ связывали Клоппа с мадридским «Реалом».

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