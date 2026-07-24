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В Немецком футбольном союзе объяснили выбор в пользу Юргена Клоппа

В Немецком футбольном союзе объяснили выбор в пользу Юргена Клоппа
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Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф объяснил, почему новым главным тренером сборной Германии стал Юрген Клопп.

«Сегодня утром, спустя 26 дней после горького поражения на чемпионате мира от Парагвая, у нас состоялась совместная встреча. Могу сообщить, что решение о назначении Юргена Клоппа было принято единогласно. Поэтому мы рады представить Юргена Клоппа в качестве нового главного тренера сборной. Мы убеждены, что Клопп — лучшее решение, и поэтому в последние недели мы провели несколько обсуждений и продвинулись в этом процессе. Личные переговоры с Юргеном Клоппом подтвердили правильность принятого нами решения», — сказал Нойендорф на пресс-конференции.

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