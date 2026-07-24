В Немецком футбольном союзе объяснили выбор в пользу Юргена Клоппа

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф объяснил, почему новым главным тренером сборной Германии стал Юрген Клопп.

«Сегодня утром, спустя 26 дней после горького поражения на чемпионате мира от Парагвая, у нас состоялась совместная встреча. Могу сообщить, что решение о назначении Юргена Клоппа было принято единогласно. Поэтому мы рады представить Юргена Клоппа в качестве нового главного тренера сборной. Мы убеждены, что Клопп — лучшее решение, и поэтому в последние недели мы провели несколько обсуждений и продвинулись в этом процессе. Личные переговоры с Юргеном Клоппом подтвердили правильность принятого нами решения», — сказал Нойендорф на пресс-конференции.