«Это вершина». Клопп заявил, что сборная Германии — последнее место работы в его карьере

Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что национальная команда станет последним местом работы в его тренерской карьере.

«В тот день, когда вы больше не захотите меня видеть, я уйду — без каких-либо неустоек и выходных пособий. Если завтра вы скажете, что я никудышный, я уйду. Но только это должен сказать не один человек, а общественность. Если Немецкий футбольный союз скажет, что я никудышный, я уйду. Если вы [журналисты] будете плохо себя вести и не оставите мою семью в покое, я тоже уйду. Критикуйте только меня, если что-то не работает. Я с удовольствием над этим поработаю. Главное — это работа. Я не вижу своей карьеры после национальной команды. В идеале это вершина моей карьеры», — приводит слова Клоппа Bayern&Germany.