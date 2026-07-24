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Франк Артига оценил готовность «Рубина» к новому сезону РПЛ

Франк Артига оценил готовность «Рубина» к новому сезону РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем старте нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре «Рубин» сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 26 июля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Франк, насколько команда готова к матчу с «Краснодаром» и в целом к новому сезону?
— С большим воодушевлением ждём начала чемпионата, встречи с болельщиками на стадионе. Чтобы биться против такого соперника и приложить все силы для того, чтобы победить. Предсезонная подготовка — это хороший период, мне он нравится, но вы сами понимаете, что предсезонка бывает слишком длинной, и всегда ждёшь с нетерпением начала сезона.

— Какие цели и задачи у команды? Чего ждёт руководство от этого сезона?
— Будем двигаться от игры к игре. Важно хорошо начать, приложить все силы для того, чтобы победить, затем от матча к матчу улучшать нашу игру и постараться улучшить результат прошлого сезона.

— Как оцените результаты предсезонной подготовки?
— В последнем матче с «Локомотивом» мы по сути провели свою лучшую игру, и к 80-й минуте мы должны были вести со счётом 4:1, но, к сожалению, в этом матче проиграли. Нужно отталкиваться от того качества игры, которое мы показали. Самое важное же начинается сейчас, начинается новый сезон, — приводит слова Артиги официальный сайт клуба.

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