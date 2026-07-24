Бывший защитник «Арсенала» Мертезакер станет спортивным директором сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер станет новым спортивным директором национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза на официальном сайте.

Экс-футболист вступит в должность 1 января 2027 года и сменит действующего спортивного директора Андреаса Реттига. Мертезакер будет отвечать за национальные команды и академию. Это решение было единогласно принято наблюдательным советом и собранием акционеров.

После завершения игровой карьеры Мертезакер возглавил академию «Арсенала» в 2018 году, где проработал в качестве главы молодёжного департамента до лета 2026 года.