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Тренер «Рубина» Артига: мы понимаем, что «Краснодар» — по-прежнему та же сильная команда

Тренер «Рубина» Артига: мы понимаем, что «Краснодар» — по-прежнему та же сильная команда
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 26 июля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У «Краснодара» уже нет Сперцяна, не будет Кордобы. К какому сопернику вы готовитесь?
— Да вы упомянули о тех потерях, которые есть у «Краснодара», но тем не менее у них есть и пополнение, очень серьёзное. Мы готовимся к «Краснодару» в том контексте, что стилистика команды, структура сохранятся. Какие-то новые нюансы в связи с приездом новых игроков будут, но в целом мы понимаем, что это по-прежнему та же сильная команда.

— Все ли игроки готовы сыграть против «Краснодара»?
— Наши потери — это Иву, Дардан [Шабанхаджай] и Грицаенко, — приводит слова Артиги официальный сайт клуба.

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