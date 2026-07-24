Тренер «Рубина» Артига: мы понимаем, что «Краснодар» — по-прежнему та же сильная команда

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 26 июля.

— У «Краснодара» уже нет Сперцяна, не будет Кордобы. К какому сопернику вы готовитесь?

— Да вы упомянули о тех потерях, которые есть у «Краснодара», но тем не менее у них есть и пополнение, очень серьёзное. Мы готовимся к «Краснодару» в том контексте, что стилистика команды, структура сохранятся. Какие-то новые нюансы в связи с приездом новых игроков будут, но в целом мы понимаем, что это по-прежнему та же сильная команда.

— Все ли игроки готовы сыграть против «Краснодара»?

— Наши потери — это Иву, Дардан [Шабанхаджай] и Грицаенко, — приводит слова Артиги официальный сайт клуба.