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Франк Артига высказался об адаптации Ильи Самошникова в «Рубине»

Франк Артига высказался об адаптации Ильи Самошникова в «Рубине»
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига оценил адаптацию защитника Ильи Самошникова в клубе.

— Как идёт адаптация Самошникова? В какой роли вы его видите?
— Нужно учитывать, что Илья Самошников вернулся после очень долгой паузы, то, что он был вне соревновательного режима. Сейчас он чувствует себя лучше, безусловно, по ходу сезона он очень поможет команде. Все ребята, с которыми я разговариваю, которые помнят Илью по предыдущему периоду в «Рубине», рассказывают, насколько это фантастический игрок. Все качества у него есть, он просто должен вновь это показать, сейчас же он проходит процесс адаптации. Состояние футболиста улучшается, и он вновь должен поймать этот соревновательный темп, игровой ритм, которого он был лишён в «Спартаке», — приводит слова Артиги официальный сайт клуба.

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