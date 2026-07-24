Юрген Клопп дебютирует в качестве тренера сборной Германии в матче с Нидерландами

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дебютирует в качестве тренера сборной Германии в матче Лиги наций УЕФА с Нидерландами. Встреча состоится в четверг, 24 сентября 2026 года. О подписании контракта между специалистом и Немецким футбольным союзом было официально объявлено сегодня, 24 июля.

Всего в конце сентября и начале октября сборная Германии под руководством Клоппа проведёт четыре встречи. Помимо Нидерландов, немцы встретятся с двумя другими соперниками по группе Лиги наций Грецией и Сербией. С греками Германия сыграет дважды.

Ближайшие матчи сборной Германии под руководством Юргена Клоппа:

24 сентября 2026 года: Лига наций, группа 2, Нидерланды — Германия;

27 сентября 2026 года: Лига наций, группа 2, Германия — Греция;

1 октября 2026 года: Лига наций, группа 2, Германия — Сербия;

4 октября 2026 года: Лига наций, группа 2, Греция — Германия.