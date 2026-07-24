В «Крыльях Советов» раскрыли, получали ли предложения по Олейникову и Рассказову

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопрос, получал ли клуб этим летом предложения о продаже футболистов Николая Рассказова и Ивана Олейникова.

– В мае вы сказали, что Иван Олейников и Николай Рассказов – одни из самых ярких игроков команды – в «Крыльях» на своём месте. Почему считали, что переход в более статусный клуб им не на пользу?

– Я и сейчас так считаю. Олейников – явный лидер «Крыльев», в нашей атаке многое строится на нём. Даже когда он номинально выходит на левом фланге, при атаке становится второй «десяткой». Очень переживаю за игроков, которые после нас попадают в команды более высокого уровня. Наверное, ярчайший пример – Саша Коваленко, ушедший из «Крыльев» в «Зенит» три года назад. В момент трансфера все говорили, что в будущем это сильнейший полузащитник России, но после перехода Коваленко два года вообще не играл. В «Крыльях» Коваленко был на своём месте, а в «Зените» – на скамейке.

– Летом на Олейникова и Рассказова в «Крылья» приходили предложения?

– Сейчас у нас нет ничего конкретного ни по одному футболисту, — приводит слова Булатова Sports.ru.