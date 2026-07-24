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Юрген Клопп объяснил, по какому принципу будет вызывать игроков в сборную Германии

Юрген Клопп объяснил, по какому принципу будет вызывать игроков в сборную Германии
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Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп рассказал, какими принципами будет руководствоваться при комплектовании национальной команды.

«Играть будут те, кто достаточно хорош. Те, кто голоден до побед. Те, кто становится ещё лучше, надевая футболку сборной Германии. Недостаточно просто говорить, что гордишься тем, что представляешь Германию. Нужно это доказывать.

Каждый, кто может играть за сборную Германии, должен приложить усилия. Я буду за ними наблюдать. Мои двери открыты. Сегодня мы начинаем с чистого листа. Я буду смотреть много матчей в Германии, а также за рубежом, чтобы следить за игроками, которые могут претендовать на место в составе», — приводит слова Клоппа издание Sky Sport Germany.

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