Клопп — немецким журналистам: я видел, как вы обращались с Нагельсманом и Тухелем

Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп обратился к немецким журналистам, припомнив им критику в адрес бывшего наставника национальной команды Германии.

«Я делаю эту работу не для себя. Я делаю её для вас. Я берусь за эту работу, несмотря на то что видел, как вы обращались с Юлианом Нагельсманом. Я берусь за неё, несмотря на то как вы обращались с Томасом Тухелем», — цитирует Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Ранее СМИ связывали Клоппа с мадридским «Реалом».