Леандро Паредес: Испания была сильнее Аргентины в финале ЧМ-2026 и справедливо выиграла
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался касательно теорий заговора на фоне финального матча чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. В прошедшей 19 июля игре победу со счётом 1:0 одержали испанцы.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
«Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Всё, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира. Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель. Всё, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, – это впечатляюще. Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно», — приводит слова Паредеса Ole.
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