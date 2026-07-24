Леандро Паредес: Испания была сильнее Аргентины в финале ЧМ-2026 и справедливо выиграла

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался касательно теорий заговора на фоне финального матча чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. В прошедшей 19 июля игре победу со счётом 1:0 одержали испанцы.

«Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Всё, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира. Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель. Всё, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, – это впечатляюще. Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно», — приводит слова Паредеса Ole.