Александр Кержаков спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и MVP сезона

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился прогнозом на предстоящий сезон Альфа-банк Российской Премьер-Лиги. Стартовый матч будет сыгран сегодня, 24 июля, ЦСКА примет на своём поле «Балтику».

Согласно прогнозу Кержакова, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом России станет «Зенит». Серебряные и бронзовые медали, по мнению экс-нападающего, достанутся московским «Спартаку» и «Динамо».

Главным претендентом на приз лучшему игроку РПЛ сезона-2026/2027 Кержаков назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Две команды, которые покинут элитный дивизион, по мнению Кержакова, новички «Факел» и «Родина».