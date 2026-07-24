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Александр Кержаков спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и MVP сезона

Александр Кержаков спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и MVP сезона
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился прогнозом на предстоящий сезон Альфа-банк Российской Премьер-Лиги. Стартовый матч будет сыгран сегодня, 24 июля, ЦСКА примет на своём поле «Балтику».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно прогнозу Кержакова, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом России станет «Зенит». Серебряные и бронзовые медали, по мнению экс-нападающего, достанутся московским «Спартаку» и «Динамо».

Главным претендентом на приз лучшему игроку РПЛ сезона-2026/2027 Кержаков назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Две команды, которые покинут элитный дивизион, по мнению Кержакова, новички «Факел» и «Родина».

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